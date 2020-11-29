Марио Фернандес: «Из русских звезд знаю только Путина. На выборы не хожу, если бы пошел – голосовал бы за него»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, что не знает практически никого из российских знаменитостей.

– ЦСКА – культовый клуб в России. После побед в вашей раздевалке полно знаменитостей – звезд и политиков. Вы кого-то из них узнаете?

– О, нет! Русские звезды – это не для меня. Я никого из них не знаю. Я веду очень уединенный образ жизни, для меня остаться дома с семьей – лучший вечер. Так что если я с кем-то столкнусь из российских знаменитостей, я узнаю только одного из них – Путина.

– Марио, так у вас есть российский паспорт. Может, вы ходили на выборы?

– В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошел – голосовал бы за Путина. Я же говорю – больше никого не знаю! – сказал Фернандес.

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