Заболотный, Кучаев и Дивеев в сборной, России могут отдать Евро, сотрудник «Карабаха» призывал убивать армян и другие новости утра

1. Стал известен состав сборной на ноябрьские матчи: приглашение получили Константин Кучаев, Игорь Дивеев и набравший хороший ход (по мнению Черчесова) Антон Заболотный. Артем Дзюба, несмотря на слабую форму, также вызван в команду, а возвращение Александра Головина пока откладывается.

2. Во Франции пишут, что Россия может принять все матчи Евро-2020 в следующем году. Николай Валуев только рад, однако в оргкомитете, правда, об этом ничего не знают. В УЕФА вроде все опровергли, но как бы и не опровергли.

3. «Карабах» опять скандально влез в политику: глава пресс-службы клуба в соцсетях призвал убивать армян. УЕФА уже начал расследование. В прошлом месяце, напомним, клубу вынесли выговор за воинское приветствие на матче Лиги Европы.

4. Член сборной России по боксу Никита Иванов избил в поезде партнера по команде. Пострадавший в коме, Федерация бокса пообещала оказать ему помощь.

5. Резиуан Мирзов по примеру Хабиба Нурмагомедова выложил фото Макрона с отпечатком обуви на лице. Руководство «Химок» обсудит с футболистом его поступок.

6. Суд приговорил к 4 годам колонии бывшего хоккеиста Мусатова за мошенничество с криптовалютой на 800 тысяч долларов.

7. Давид Алаба, похоже, покидает «Баварию» – клуб отозвал предложение продлить контракт. Сам австриец возмущен, что его выставляют рвачом. Приоритетный вариант для него – трансфер в «Реал» или «Барселону».

8. Из инстаграма Этери Тутберидзе пропали все посты. Ранее был заблокирован аккаунт ее команды.

9. Сергей Овчинников едва не сцепился с оскорблявшими его фанатами ЦСКА в аэропорту. В лоб в итоге никому не дали.

10. Дэвис – самый дорогой игрок мира до 21 года по версии CIES Football Observatory, в топ-4 вошли Санчо, Фати и Холанд.

11. Вратарь «Спартака» Артем Ребров завел блог на Sports.ru.

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