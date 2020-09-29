«Бавария» отозвала предложение Алабе продлить контракт. Игрок хочет уйти, если ему не предложат лучшие условия

Защитник Давид Алаба, вероятно, покинет «Баварию» по окончании сезона.

Мюнхенский клуб отозвал предложение о продлении контракта. «Мы давно общались с Алабой и его советником», – пояснил президент «Баварии» Херберт Хайнер, уточнив, что другая сторона просила паузу до конца октября.

«Мы связались с ними, они ответили, что предложение их все еще не убедило, поэтому они должны подумать. Мы решили отозвать свое предложение. Его больше нет», – добавил Хайнер.

Как отмечает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг, выход «Баварии» из переговоров удивил представителей Алабы. Отношения между сторонами накалились: если мюнхенцы не улучшат свое предложение, Алаба хочет покинуть клуб.

Срок соглашения австрийца с «Баварией» истекает летом 2021 года. Таким образом, он может вести переговоры с другим клубом с января.