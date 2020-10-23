Валерий Газзаев: «Раневская сказала: «Деньги съедены, а позор остался». Эти слова порой уместны по отношению к России в еврокубках»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил выступление российских клубов в текущем сезоне еврокубков.

В восьми матчах группового этапа Лиги чемпионов и , , «Краснодар» и ЦСКА не одержали ни одной победы.

– Нынешний розыгрыш еврокубков подтверждает негативный тренд прошлого сезона. Наши команды не только ничего не могут противопоставить топ-клубам из пятерки ведущих лиг, но и регулярно уступают соперникам из чемпионатов, которые котируются гораздо ниже нашего. К сожалению, такими темпами через год-два мы опустимся в рейтинге УЕФА еще ниже.

Вновь подчеркну: нынешнее слабое выступление российских клубов — не случайность и не стечение обстоятельств. Потому что из года в год повторяется одно и то же. Уже больше десятилетия мы наступаем на одни и те же грабли, но не делаем выводов. Наша лига оказалась абсолютно неконкурентоспособной. Мы сегодня находимся на задворках европейского футбола.

Великая актриса Фаина Георгиевна Раневская после одного неудачного кинофильма сказала фразу, ставшую крылатой: «Деньги съедены, а позор остался». Эти слова порой уместно звучат и по отношению к российскому футболу в еврокубках.

Необходимо комплексно реформировать и реорганизовать весь российский футбол. Изменить подход к психологии, к подбору игроков и развитию их индивидуальных качеств, к тактической подготовке и функциональной готовности. Другого пути просто нет. Иначе мы и дальше будем проигрывать всем и всегда, терять рейтинговые очки, имидж и репутацию российского футбола.

Не хочется никого персонально критиковать. Потому что проблема — общая. Наша задача — системно изменить лицо российского футбола. Да, у нас нет игроков такого класса, как у «Баварии», но наши команды могут и обязаны обладать отличной тактической оснащенностью, быть в хорошем функциональном и морально-психологическом состоянии.

— Есть ощущение, что многие команды из-за насыщенного графика оказались функционально не готовы к игре на два фронта.

— Прежде всего, нужно правильно планировать тренировочный процесс. Давно известно, что на фоне хорошей функциональной готовности гораздо лучше выполняются индивидуально-технические и тактические действия. Как конкретными игроками, так и всей командой, – сказал Газзаев.

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