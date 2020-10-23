Мирзов выложил фото Макрона с отпечатком обуви на лице: «Воистину, Аллах скор в расчете»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, находящийся на правах аренды в «Химках», опубликовал пост, направленный против президента Франции Эммануэля Макрона.

Мирзов выложил фото французского политика с отпечатком обуви на лице, подписав его: «Воистину, Аллах скор в расчете».

Ранее аналогичное изображение президента Франции выкладывал в своем инстаграме боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция – примечание Sports.ru) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».

Хабиб назвал Макрона тварью и выложил его фотографию с отпечатком ботинка на лице

Защитника «ПСЖ» требуют выгнать из сборной Франции за лайк посту Хабиба. Скорее всего, он просто не понял, что под селфи бойца тоже политика