Станислав Черчесов: «Заболотный выходит на уровень, позволявший ему раньше быть в сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в команду нападающего «Сочи» .

– Почему решили вызвать Заболотного?

– Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем. Заболотный выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной.

– У нас три габаритных форварда. Это можно объяснить тактикой?

– , Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по игровому стилю нападающие разные.

Мостовой тоже может сыграть нападающего, Ерохин тоже с опцией атаки. Вариантов у нас несколько, и мы отталкиваемся и от них.

– , Дзюба и Соболев не забили ни одного гола в октябре. Это беспокоит?

– Понятно, что нападающего оценивают по забитым мячам. Не только у них есть сухие серии, у многих. в сборной забил, он с хорошим настроением приедет.

На месте будем ребят подтягивать. Еще есть игра, у них есть возможность себя проявить. Заболотный, например, забивает у себя в клубе, – сказал Черчесов.

Заболотный, Кучаев, Обляков, Дивеев, Лесовой и Евгеньев вызваны в сборную России