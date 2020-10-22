УЕФА расследует слова главы пресс-службы «Карабаха» с призывами убивать армян

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УЕФА выступил с заявлением относительно слов пресс-секретаря «Карабаха» в соцсетях, где он призывал убивать армян.

«В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования в отношении заявлений, сделанных в социальных сетях официальным лицом «Карабаха».

Информация относительно этого расследования будет представлена позднее», – заявляет УЕФА.

Пресс-служба «Карабаха» уже отреагировала на действие своего сотрудника, сообщив, что его ждет наказание. В свою очередь Федерация футбола Армении призвала исключить «Карабах» из еврокубков.

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