Станислав Черчесов: «Дзюба ни разу не сказал, что устал. Я от него такого не слышал»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий касательно состояния Артема Дзюбы.

Нападающий «Зенита» пропустил матч с «Химками» (2:0) в рамках 13-го тура чемпионата РПЛ.

«Мы все отвечаем за Артема. Он ни разу не сказал, что устал. Я от него такого не слышал. Он сыграл со шведами один тайм. Но сейчас и армейцы, и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар» играют в еврокубках.

Мы сегодня созванивались с врачом, обсудили нюансы. Чтобы ситуативно принимать то или иное решение. Сказать заранее невозможно. Игроки ротируются и в клубах – это обыденное явление.

Не просил ли «Зенит» поберечь Дзюбу и Юрия Жиркова? Нет», – заявил Черчесов.

Черчесов просит убрать из лексикона слово «усталость», но сам часто им пользуется. Мы проверили

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