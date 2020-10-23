Станислав Черчесов: «Дзюба ни разу не сказал, что устал. Я от него такого не слышал»

Главный тренер сборной России дал комментарий касательно состояния .

Нападающий «Зенита» пропустил матч с «Химками» (2:0) в рамках 13-го тура чемпионата .

«Мы все отвечаем за Артема. Он ни разу не сказал, что устал. Я от него такого не слышал. Он сыграл со шведами один тайм. Но сейчас и армейцы, и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар» играют в еврокубках.

Мы сегодня созванивались с врачом, обсудили нюансы. Чтобы ситуативно принимать то или иное решение. Сказать заранее невозможно. Игроки ротируются и в клубах – это обыденное явление.

Не просил ли поберечь Дзюбу и ? Нет», – заявил Черчесов.

Черчесов просит убрать из лексикона слово «усталость», но сам часто им пользуется. Мы проверили