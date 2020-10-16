Валуев о Евро-2020 в России: «Европа опасается, что не сможет обеспечить безопасность в пандемию, а мы сможем»

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался относительно возможного проведения только в России.

«Об этом разговоры шли уже давно. Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после есть. У нас все работает и ждет гостей.

Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет.

За это надо только порадоваться. Еще все помнят чемпионат мира в России», – сказал Валуев.