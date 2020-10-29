Тихонов о протестах в Беларуси: «Не помню, чтобы какая-то революция, тем более «цветная», принесла мир и благосостояние народу»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высоко оценил работу Министерства спорта Беларуси.

«Я лично посетил много матчей на чемпионате мира по хоккею в Беларуси. Наши легенды хоккея Борис Михайлов, Борис Майоров, Виталий Давыдов, Володя Петров (царствие ему небесное) тогда присутствовали на трибунах и были в шоке от той обстановки и организации чемпионата мира.

А как прошел чемпионат Европы по фигурному катанию! В один голос Чайковская, Тарасова, Москвина, Мишин, Бестемьянова с Букиным, иностранцы – все были в восторге от такого проведения чемпионата.

За прошедшие годы могу дать самую высокую оценку слаженному коллективу Министерства спорта Республики Беларусь, чья непосредственная заслуга в успешном проведении этих соревнований. Также в это нелегкое для нашего российского спорта время я продолжаю верить в профессионализм министра спорта Олега Матыцина и его команды.



Мне бы хотелось, чтобы скорее эти коронавирусные дела, разнесенные по всему земному шару, закончились, и наконец заполнились трибуны дворцов спорта. Когда здесь проходили хоккейные матчи, я не видел ни одного свободного места в Ледовом дворце. Было очень здорово наблюдать, как болеют в Минске за своих спортсменов.

Хотелось, чтобы прекратились и эти бесцельные хождения по улицам протестующих. Мы видим, что происходит в Польше, Америке, Киргизии, но я никогда не думал, что такое возможно в самой спокойной части земного шара – Беларуси.

Я не помню, чтобы какая-то революция, тем более «цветная» принесла мир и благосостояние народу», – написал Тихонов в блоге.

Никто не топит за Лукашенко сильнее, чем легендарный Тихонов: носит фото президента вместе с иконой и не переваривает протесты