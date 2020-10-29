Тихонов о протестах в Беларуси: «Не помню, чтобы какая-то революция, тем более «цветная», принесла мир и благосостояние народу»

Теги Александр Тихонов чемпионат Европы по фигурному катанию Чемпионат мира по хоккею Министерство спорта Беларуси Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высоко оценил работу Министерства спорта Беларуси.

«Я лично посетил много матчей на чемпионате мира по хоккею в Беларуси. Наши легенды хоккея Борис Михайлов, Борис Майоров, Виталий Давыдов, Володя Петров (царствие ему небесное) тогда присутствовали на трибунах и были в шоке от той обстановки и организации чемпионата мира.

А как прошел чемпионат Европы по фигурному катанию! В один голос Чайковская, Тарасова, Москвина, Мишин, Бестемьянова с Букиным, иностранцы – все были в восторге от такого проведения чемпионата.

За прошедшие годы могу дать самую высокую оценку слаженному коллективу Министерства спорта Республики Беларусь, чья непосредственная заслуга в успешном проведении этих соревнований. Также в это нелегкое для нашего российского спорта время я продолжаю верить в профессионализм министра спорта Олега Матыцина и его команды.
 
Мне бы хотелось, чтобы скорее эти коронавирусные дела, разнесенные по всему земному шару, закончились, и наконец заполнились трибуны дворцов спорта. Когда здесь проходили хоккейные матчи, я не видел ни одного свободного места в Ледовом дворце. Было очень здорово наблюдать, как болеют в Минске за своих спортсменов.

Хотелось, чтобы прекратились и эти бесцельные хождения по улицам протестующих. Мы видим, что происходит в Польше, Америке, Киргизии, но я никогда не думал, что такое возможно в самой спокойной части земного шара – Беларуси.

Я не помню, чтобы какая-то революция, тем более «цветная» принесла мир и благосостояние народу», – написал Тихонов в блоге.

Никто не топит за Лукашенко сильнее, чем легендарный Тихонов: носит фото президента вместе с иконой и не переваривает протесты

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