Заболотный, Кучаев, Обляков, Дивеев, Лесовой и Евгеньев вызваны в сборную России

назвала состав на ближайшие матчи с Турцией и Сербией в рамках Лиги наций, а также с Молдовой в рамках товарищеской встречи.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, (оба – ), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов ( ), Игорь Смольников («Краснодар»).

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Также в резервный список вошли еще 6 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).

Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»),

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»).