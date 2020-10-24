Валуев – про слова Хабиба в адрес Макрона: «А президент Франции, по-вашему, как высказывается, не радикально?»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы, прокомментировал слова чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Дагестанец добавил пост про Макрона, назвав его «тварью» за то, что президент Франции поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. После этого начался конфликт с исламским миром.

«А президент Франции, по-вашему, как высказывается, не радикально? Какой смысл обсуждать высказывание Хабиба, никак не беря в рассмотрение то, что говорит Макрон?

Я хочу сказать по-другому, это всего лишь одно высказывание господина Макрона, а наговорил он прилично, поэтому, я думаю, что это не первая публикация в соцсетях и высказывание о мусульманах по миру, в том числе известных и не очень. Думаю, что подобное мы можем услышать и от кого-то другого, не только от .

Вопрос в том, как это будет звучать, и в каком виде это будет. Это просто-напросто уже вопрос многих составляющих: кто говорит, воспитание человека, все что угодно. Но во всех отношениях это будет, как минимум, негатив. Это будет следствие.

Тут не советовал бы ставить вопрос в одностороннем порядке: «Хорошо ли высказывается тот или иной человек?» или «В каком виде он высказался?». Вы первопричину обсуждайте, а все остальное — следствие.», – считает Валуев.

Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.

Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне

Хабиб назвал Макрона тварью и выложил его фотографию с отпечатком ботинка на лице