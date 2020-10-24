Федерация бокса России: «Иванов не является действующим членом сборной. Готовы оказать поддержку пострадавшей стороне»

В Федерации бокса России прокомментировали информацию о драке чемпиона Европы-2013 по боксу Никиты Иванова.

«Федерация бокса России детально изучит появившуюся информацию о драке с участием боксера Иванова. Мы осуждаем всяческое применение силы за пределами ринга.

Если факт подобной драки будет подтвержден, то виновник должен ответить по всей строгости закона. Со своей стороны мы готовы оказаться всяческую поддержку пострадавшей стороне.

Хотим подчеркнуть, что Иванов не является действующим членом сборной России

Еще раз обращаем внимание, что Федерация бокса России осуждает любые подобные проявления, которые наносят вред репутации нашего вида спорта», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 34-летний Иванов, выпив в поезде по пути с соревнований в Ульяновске, подрался с другим боксером Бассиром Мирсиябовым. В результате нескольких ударов Мирсиябов впал в кому, за его жизнь борются врачи.

Член сборной России по боксу Никита Иванов избил в поезде партнера по команде. Пострадавший в коме (Baza)