Руководство «Химок» поговорит с Мирзовым после поста о Макроне

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Руководство «Химок» планирует поговорить с полузащитником команды Резиуаном Мирзовым.

Ранее футболист опубликовал фотографию президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком обуви на лице.

«С Мирзовым состоится диалог. Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения», – сообщил источник из «Химок».

Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция – примечание Sports.ru) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».

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