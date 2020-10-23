Руководство «Химок» поговорит с Мирзовым после поста о Макроне

Руководство планирует поговорить с полузащитником команды .

Ранее футболист опубликовал фотографию президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком обуви на лице.

«С Мирзовым состоится диалог. Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения», – сообщил источник из «Химок».

Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция – примечание Sports.ru) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».