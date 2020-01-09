Информатор WADA Юлия Степанова: «Пока Путин – президент, нам небезопасно возвращаться в Россию. Там нас, вероятно, убьют»

Информатор Всемирного антидопингового агентства ( ) рассказала, что опасается за свою жизнь, так как рассказала о допинговой системе в российской легкой атлетике.

Вместе с мужем – бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства ( ) Виталием Степановым – спортсменка уехала в США.

«Пока Путин – президент, нам небезопасно ехать в Россию.

Что еще он может сказать? Конечно, я для него – иуда. Потому что я говорю правду, а он хочет ее скрыть, он хочет обманывать.

Моя подруга спрашивала: «Что с тобой случится, если ты поедешь в Россию?» Я сказала, что они, вероятно, нас убьют и назовут все несчастным случаем.

Она спросила: «Почему ты думаешь, что они не могут убить тебя здесь, в Америке?» И я ей ответила, что если они убьют нас здесь, то американцы будут расследовать это дело – и весь мир узнает правду. Но если они убьют нас в России, то расследованием займутся русские, они просто скажут, что это был несчастный случай.

Я не чувствую себя героем, я просто рада, что говорю правду, и больше на мне нет этого большого груза лжи.

Мы не знаем (изменилась ли ситуация в России с допингом). Непросто изменить менталитет. Жульничество – в русском менталитете», – сказала Степанова.

«Я видела комментарии: этих предателей нужно отравить». Юлия и Виталий Степановы сдали наш спорт и уже 5 лет живут в США