Дэвис – самый дорогой игрок мира до 21 года, Санчо, Фати и Холанд – в топ-4 (CIES Football Observatory)

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 180,4 млн евро;
2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 125,6;
3. Анссумане Фати («Барселона») – 122,7;
4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3;
5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3;
6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106;
7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8;
8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1;
9. Филип Фоден («Ман Сити») – 70,3;
10. Родриго Гоэс («Реал») – 69,9;
11. Эдуардо Камавинга («Ренн») – 61,5;
12. Винисиус Жуниро («Реал») – 58,5;
13. Такефуса Кубо («Реал») – 48,4;
14. Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 47,1;
15. Джуд Беллингем («Боруссия») – 44,5.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Мбаппе – самый дорогой игрок мира до 21 года, Феликс – второй, Хавертц – третий (Forbes)