Дэвис – самый дорогой игрок мира до 21 года, Санчо, Фати и Холанд – в топ-4 (CIES Football Observatory)

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Альфонсо Дэвис ( ) – 180,4 млн евро;

2. Джейдон Санчо («Боруссия» ) – 125,6;

3. Анссумане Фати ( ) – 122,7;

4. («Боруссия») – 120,3;

5. Мэйсон Гринвуд ( ) – 115,3;

6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106;

7. Букайо Сака ( ) – 95,8;

8. Деян Кулусевски ( ) – 75,1;

9. Филип Фоден ( ) – 70,3;

10. Родриго Гоэс («Реал») – 69,9;

11. Эдуардо Камавинга («Ренн») – 61,5;

12. Винисиус Жуниро («Реал») – 58,5;

13. Такефуса Кубо ( ) – 48,4;

14. Каллум Хадсон-Одои ( ) – 47,1;

15. Джуд Беллингем («Боруссия») – 44,5.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Мбаппе – самый дорогой игрок мира до 21 года, Феликс – второй, Хавертц – третий (Forbes)