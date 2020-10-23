Дэвис – самый дорогой игрок мира до 21 года, Санчо, Фати и Холанд – в топ-4 (CIES Football Observatory)

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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года, выступающих в пяти ведущих лигах Европы. 

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 180,4 млн евро;

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 125,6;

3. Анссумане Фати («Барселона») – 122,7;

4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3;

5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3;

6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106;

7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8;

8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1;

9. Филип Фоден («Ман Сити») – 70,3;

10. Родриго Гоэс («Реал») – 69,9;

11. Эдуардо Камавинга («Ренн») – 61,5;

12. Винисиус Жуниро («Реал») – 58,5; 

13. Такефуса Кубо («Реал») – 48,4;

14. Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 47,1;

15. Джуд Беллингем («Боруссия») – 44,5. 

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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