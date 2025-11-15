«Левандовски – одна из лучших «девяток» всех времен. Прирожденный бомбардир, спокоен в завершении атак». Линекер о форварде «Барсы»

Гари Линекер: Левандовски – один из лучших нападающих всех времен.

Бывший футболист «Барселоны» Гари Линекер высказался про нападающего команды Роберта Левандовского.

– Кого вы выберете: 28-летний Гари Линекер в расцвете карьеры или сегодняшний Роберт Левандовски?

– Я уже старею (смеется). Поэтому выбираю Роберта. На мой взгляд, Левандовски – одна из лучших «девяток» всех времен.

Он прекрасно понимает, как играть на этой позиции. Кроме того, он прирожденный бомбардир. Он очень спокоен в завершении атак. Мне он нравится как нападающий, – сказал Гари Линекер .

Поляк забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги в этом сезоне.