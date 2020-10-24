Член сборной России по боксу Никита Иванов избил в поезде партнера по команде. Пострадавший в коме

34-летний боксер полутяжелого веса Никита Иванов избил другого боксера Бассира Мирсиябова в поезде.
Члены сборной России по боксу возвращались с соревнований в Ульяновске. Иванов немного выпил, после чего поругался с Мирсиябовым.
Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов, после которых Мирсиябов впал в кому. На данный момент он находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.
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