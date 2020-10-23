У Овчинникова случился конфликт с фанатами ЦСКА перед вылетом из Волгограда. Они кричали «Овчина – пес»

У помощника главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Сергея Овчинникова сохраняются напряженные отношения с болельщиками московского клуба.
В волгоградском аэропорту после победы над «Ротором» (1:0) ЦСКА провожали болельщики. Когда мимо них проходил Овчинников, часть из них начала скандировать «Овчина – пес».
Тренер хотел выяснить отношения с фанатами и попытался к ним пройти, однако его удержали.
💥 Болельщики ЦСКА спровоцировали Сергея Овчинникова в аэропорту Волгограда после победы над «Ротором»— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 2, 2020
Босс готов был ответить — сдержали одноклубники 😦 pic.twitter.com/MqtpOmSLW2