УЕФА рассматривает вариант провести Евро-2020 только в России (Le Parisien)

Чемпионат Европы-2020 может пройти только на территории России.
По информации Le Parisien, УЕФА рассматривает такой вариант в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в Европе.
Организация понимает, что в таких условиях провести турнир будет крайне тяжело, и поэтому особенно серьезно раздумывает над вариантом с Россией.
Подчеркивается, что весной Россия уже выдвигала свою кандидатуру на проведение Евро-2020 в условиях коронавируса и отмечала низкий уровень заражений.
Le Parisien заключает, что УЕФА на данный момент не подтверждает эту информацию и заверяет, что потребуется время, чтобы определить место проведения турнира.
Напомним, что на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге запланировано проведение трех матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала.
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