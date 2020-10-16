УЕФА рассматривает вариант провести Евро-2020 только в России (Le Parisien)

Чемпионат Европы-2020 может пройти только на территории России.

По информации Le Parisien, рассматривает такой вариант в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в Европе.

Организация понимает, что в таких условиях провести турнир будет крайне тяжело, и поэтому особенно серьезно раздумывает над вариантом с Россией.

Подчеркивается, что весной Россия уже выдвигала свою кандидатуру на проведение Евро-2020 в условиях коронавируса и отмечала низкий уровень заражений.

Le Parisien заключает, что УЕФА на данный момент не подтверждает эту информацию и заверяет, что потребуется время, чтобы определить место проведения турнира.

Напомним, что на стадионе в Санкт-Петербурге запланировано проведение трех матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала.

Петербург может лишиться матчей Евро-2020 из-за пандемии (The Sun)