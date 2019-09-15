Суд приговорил к 4 годам колонии бывшего хоккеиста Мусатова за мошенничество с криптовалютой на 800 тысяч долларов

Пресненский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего хоккеиста Игоря Мусатова, признав его виновным в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов.

«Мусатов Игорь Максимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – поделилась информацией пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По ее словам, в ходе прений сторон гособвинение попросило назначить подсудимому такой же срок. «Гражданский иск передали для рассмотрения в гражданском производстве», – уточнила собеседница агентства.

Мусатов был задержан и арестован в сентябре 2019 года. По данным следствия, он совершил преступление в начале 2018 года. Действуя в составе организованной группы, «во исполнение преступного умысла» он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем «с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой и инвестициями». Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью 800 тысяч долларов США (по состоянию на 19 февраля 2018 года эта сумма была эквивалентна 45,3 миллиона рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки, говорится в материалах дела.

Вину в инкриминируемом преступлении бывший спортсмен не признал.

Мусатов – воспитанник хоккейной школы «Спартака». На профессиональном уровне он выступал, в частности, за , , «Нефтехимик», «Атлант», , , «Авангард», «Витязь» и «Слован». Свой последний матч в нападающий провел в феврале 2017-го. В составе молодежной сборной России форвард становился серебряным призером чемпионата мира в 2007 году.

В 2013-м Мусатов женился на двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой. В 2014-м Канаева родила сына.

Кроме того, в разные годы сообщалось о дебошах, устроенных Мусатовым в московских увеселительных клубах.

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