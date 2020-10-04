Победы «Спартака», «Зенита», «Локо» и «Краснодара», дебют Зе Луиша, Мозеса и Вендела, дубль Златана в дерби, фиаско «Реала» и «Барсы», «Ливерпуль» потерял ван Дейка и другие новости утра

1. Топовый футбол подарила нам РПЛ в субботу. «Зенит» без Артема Дзюбы, которому наконец-то дали немного отдохнуть (он вышел на замену во втором тайме), обыграл «Сочи» (3:1) – с этим соперником у Питера теперь три победы в трех играх. «Зенит» не проигрывает шесть матчей подряд, а дома команда Семака не знает поражений уже почти два года. Бразилец Вендел дебютировал на «Газпром Арене».

«Зенит» лидирует, но в спину дышит «Спартак», одержавший волевую победу над «Химками» (3:2), несмотря на отсутствие Джикии, Жиго и Бакаева. Первый гол за красно-белых забил Александр Кокорин, реализовавший пенальти. Хорошую результативность демонстрирует Понсе, дебютировал звездный новичок Виктор Мозес. У «Химок», к слову, забил арендованный у «Спартака» Мирзов, а капитаном подмосковной команды был Глушаков.

«Локомотив» дожал «Уфу» (1:0) во втором тайме – затащил Зе Луиш, сделавший голевой пас на Крыховяка через две минуты после выхода на замену. «Краснодар» победил «Рубин» (3:1), обе команды во втором тайме из-за травм заменили своих лидеров Классона и Кварацхелию. Мурад Мусаев после матча возмутился, что и в без того плотный календарь вкручивают матчи сборных. Напортачил судья Вилков, который, похоже, нарушил протокол ВАР.

2. Великолепный Златан Ибрагимович принес «Милану» победу в дерби с «Интером» (2:1) и единоличное лидерство в таблице после четырех туров. «Аталанта» разгромно уступила «Наполи» (1:4), который выиграл свой 1000-й матч в Серии А. Алексей Миранчук всю игру провел на скамейке. «Ювентус» вновь потерял очки – всего лишь ничья с «Кротоне». Федерико Кьеза стал первым игроком, удалившимся в дебютном матче за «Юве».

3. Шок в Ла Лиге – «Реал» дома проиграл «Кадису», команде, которая не играла в Ла Лиге 14 лет. А «Барселона» влетела «Хетафе», это первое поражение Кумана. «Реал» и «Барса» проиграли и не забили в рамках одного тура впервые за 20 сезонов. Их осечкой воспользовался «Атлетико» – Суарес продолжает забивать, а Симеоне одержал 200-ю победу в Примере.

4. «Ливерпуль» в дерби с «Эвертоном» потерял очки (2:2) и – что куда серьезнее – Вирджила ван Дейка, который, как пишут, может пропустить остаток сезона. В добавленное время «красные» забили третий, но ВАР разглядел офсайд. Теперь «Ливерпуль» просит лигу изучить эпизоды с отмененным голом и подкатом Пикфорда, приведшим к травме ван Дейка.

«Ман Сити» с минимальным счетом обыграл «Арсенал» (1:0), «Челси» на 92-й минуте упустил победу над «Саутгемптоном», Кепа, прямо скажем, опять не выручил. «МЮ» разгромил в гостях «Ньюкасл», трижды забив в концовке и оформив мощный камбэк.

5. Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге, где встретится с Борной Чоричем.

6. КХЛ. «Салават» обыграл «Авангард» второй раз подряд (4:3 Б), у омичей четыре поражения в шести последних матчах. Хартикайнен забил 150-й гол в КХЛ. Матч получился насыщенным: были и травмы, и претензии к судейству. «Йокерит» нанес «Сибири» пятое подряд поражение в чемпионате. Рижское «Динамо» ушло на карантин, матчи с «Магниткой» и «Витязем» не состоятся.

7. В Бундеслиге дубли Левандовского и Мюллера принесли «Баварии» победу над «Арминией», у поляка уже семь голов на старте сезона, а немец первым сделал 150 голевых передач в немецком чемпионате. «Боруссия» одолела «Хоффенхайм» благодаря голу Ройса с паса Холанда – капитан дортмундцев забил в Бундеслиге впервые за восемь с половиной месяцев.

8. В РПЛ закрылось трансферное окно. «Динамо» в дедлайн подписало защитника Варелу из «Копенгагена» и отдало Морозова в аренду «Уфе». «Ростов» заключил контракт с норвежским защитником Алеэсами и арендовал хавбека Тугарева у «Локомотива».

9. 18-летний игрок ереванского «Локомотива» погиб в Нагорном Карабахе.

Цитаты дня

Министр спорта Италии о Роналду: «Скандальная слава и мастерство не дают права быть высокомерным и врать»

Лапорта о фоле Ньома на Месси: «Тянул на красную карточку, но не было даже желтой. Наверное, судья зол из-за проигрыша «Реала»

Газизов о том, что не переплачивает за игроков: «Я закрыл кормушку. Для многих я слово из 6 букв»

Тренер «Сочи»: «Игры в поддавки не было. «Зенит» обыгрывает много команд – все поддаются?»

Линекер об отмене гола «Ливерпуля»: «ВАР высасывает жизнь из футбола»