«Реал» потерпел 1-е поражение в сезоне, проиграв «Кадису» (0:1)

«Реал» проиграл «Кадису» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это поражение стало первым для команды Зинедина Зидана в нынешнем сезоне. Ранее «Реал» выиграл 3 матча подряд, стартовав в Ла Лиге с ничьей против «Сосьедада» (0:0).
- Дата проведения
- 17 октября, 19.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Гол:
- 0:1 – 16 Лосано.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Марсело, Рамос (Милитао, 46), Начо, Варан, Иско (Вальверде, 46), Кроос (Йович, 78), Васкес (Асенсио, 46), Модрич (Каземиро, 46), Винисиус Жуниор, Бензема.
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Кадис –
Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали Хименес, Алекс Фернандес (Хайро Искьердо, 86), Йонссон (Аугусто Фернандес, 86), Хосе Мари (Гарридо, 76), Сальви Санчес, Негредо (Хименес, 81), Лосано (Малбашич, 46).