«Реал» потерпел 1-е поражение в сезоне, проиграв «Кадису» (0:1)

проиграл (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это поражение стало первым для команды Зинедина Зидана в нынешнем сезоне. Ранее «Реал» выиграл 3 матча подряд, стартовав в Ла Лиге с ничьей против «Сосьедада» (0:0).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги