«Реал» потерпел 1-е поражение в сезоне, проиграв «Кадису» (0:1)

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«Реал» проиграл «Кадису» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это поражение стало первым для команды Зинедина Зидана в нынешнем сезоне. Ранее «Реал» выиграл 3 матча подряд, стартовав в Ла Лиге с ничьей против «Сосьедада» (0:0).

Реал Мадрид – Кадис 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
17 октября, 19.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 16 Лосано.
Реал МадридКуртуа, Марсело, Рамос (Милитао, 46), Начо, Варан, Иско (Вальверде, 46), Кроос (Йович, 78), Васкес (Асенсио, 46), Модрич (Каземиро, 46), Винисиус Жуниор, Бензема.
КадисЛедесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали Хименес, Алекс Фернандес (Хайро Искьердо, 86), Йонссон (Аугусто Фернандес, 86), Хосе Мари (Гарридо, 76), Сальви Санчес, Негредо (Хименес, 81), Лосано (Малбашич, 46).
Предупреждения:
Рамос (34), Милитао (90).

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