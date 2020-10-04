«Я закрыл кормушку. Для многих я слово из 6 букв». Газизов о том, что не переплачивает за игроков

Генеральный директор рассказал о том, что никогда не переплачивает за игроков.

– Вы говорите, что вас не любят за то, что вы не переплачиваете.

– А вы не знаете, что я никогда не переплачиваю? Вы знаете это лучше меня. Думаете, меня за это любят?

– За это никого не любят.

– Я закрыл кормушку. Как меня могут любить? Ко мне болельщики могут нормально относиться. А для всех остальных я кто? Знаете, кто?

– Кто?

– Слово из шести букв, – сказал Газизов.

Газизов о сделках: «Ребята из больших клубов увидят Мозеса в «Спартаке», и нам будет легче»