«Я закрыл кормушку. Для многих я слово из 6 букв». Газизов о том, что не переплачивает за игроков

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, что никогда не переплачивает за игроков.
– Вы говорите, что вас не любят за то, что вы не переплачиваете.
– А вы не знаете, что я никогда не переплачиваю? Вы знаете это лучше меня. Думаете, меня за это любят?
– За это никого не любят.
– Я закрыл кормушку. Как меня могут любить? Ко мне болельщики могут нормально относиться. А для всех остальных я кто? Знаете, кто?
– Кто?
– Слово из шести букв, – сказал Газизов.
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