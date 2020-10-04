«Зенит» победил «Сочи» (3:1) благодаря голам Караваева, Ерохина и Дугласа

открыл 11-й тур РПЛ домашней победой над (3:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» набрал 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Спартак» в случае победы над «Химками» может догнать петербургский клуб по очкам, однако у команды Доменико Тедеско существенно хуже разница забитых и пропущенных мячей (+7 в данный момент против +17 у «Зенита»).

Форвард петербургской команды Артем Дзюба начал игру на скамейке запасных из-за накопившейся усталости и вышел на замену во 2-м тайме.

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