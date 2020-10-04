«Зенит» победил «Сочи» (3:1) благодаря голам Караваева, Ерохина и Дугласа

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«Зенит» открыл 11-й тур РПЛ домашней победой над «Сочи» (3:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» набрал 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Спартак» в случае победы над «Химками» может догнать петербургский клуб по очкам, однако у команды Доменико Тедеско существенно хуже разница забитых и пропущенных мячей (+7 в данный момент против +17 у «Зенита»).

Форвард петербургской команды Артем Дзюба начал игру на скамейке запасных из-за накопившейся усталости и вышел на замену во 2-м тайме.

Зенит – Сочи 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
17 октября, 14.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Караваев, 2:0 – 24 Ерохин, 2:1 – 57 Заика, 3:1 – 90 Дуглас Сантос.
ЗенитКержаков, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Круговой (Мостовой, 46), Барриос (Оздоев, 69), Ерохин (Вендел, 65), Кузяев, Караваев, Азмун (Дзюба, 66), Дриусси (Сутормин, 79).
СочиДжанаев, Маммана, Набиуллин (Заика, 46), Терехов, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 82), Нобоа (Цаллагов, 79), Бурмистров (Миладинович, 46), Юсупов, Маргасов, Заболотный (Дуганджич, 79).
Предупреждения:
Маммана (23), Ракицкий (33), Заика (73), Юсупов (90).

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