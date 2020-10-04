«Зенит» победил «Сочи» (3:1) благодаря голам Караваева, Ерохина и Дугласа

«Зенит» открыл 11-й тур РПЛ домашней победой над «Сочи» (3:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» набрал 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Спартак» в случае победы над «Химками» может догнать петербургский клуб по очкам, однако у команды Доменико Тедеско существенно хуже разница забитых и пропущенных мячей (+7 в данный момент против +17 у «Зенита»).
Форвард петербургской команды Артем Дзюба начал игру на скамейке запасных из-за накопившейся усталости и вышел на замену во 2-м тайме.
- Дата проведения
- 17 октября, 14.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 16 Караваев, 2:0 – 24 Ерохин, 2:1 – 57 Заика, 3:1 – 90 Дуглас Сантос.
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Зенит –
Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Круговой (Мостовой, 46), Барриос (Оздоев, 69), Ерохин (Вендел, 65), Кузяев, Караваев, Азмун (Дзюба, 66), Дриусси (Сутормин, 79).
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Сочи –
Джанаев, Маммана, Набиуллин (Заика, 46), Терехов, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 82), Нобоа (Цаллагов, 79), Бурмистров (Миладинович, 46), Юсупов, Маргасов, Заболотный (Дуганджич, 79).