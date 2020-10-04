😳«Барселона» впервые проиграла при Кумане и идет 9-й. Дальше – матч с «Реалом»

в гостях проиграла (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча. Единственный гол с пенальти забил форвард на 56-й минуте.

Это первое поражение каталонцев при тренере .

57-летний нидерландский специалист стартовал в Ла Лиге с двух побед с общим счетом 7:0, затем его команда впервые пропустила и потеряла очки в игре с «Севильей» (1:1).

Сине-гранатовые, набрав 7 очков в четырех матчах, занимают 9-е место в таблице. «Хетафе» с десятью баллами идет вторым, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» примет «Реал Мадрид» 24 октября, а перед этим 20 октября встретится с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги