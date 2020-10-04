😳«Барселона» впервые проиграла при Кумане и идет 9-й. Дальше – матч с «Реалом»

Теги Роналд Куман Барселона Хетафе Ла Лига Sports.ru Хайме Мата Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Хетафе» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча. Единственный гол с пенальти забил форвард Хайме Мата на 56-й минуте.

Это первое поражение каталонцев при тренере Роналде Кумане.

57-летний нидерландский специалист стартовал в Ла Лиге с двух побед с общим счетом 7:0, затем его команда впервые пропустила и потеряла очки в игре с «Севильей» (1:1).

Сине-гранатовые, набрав 7 очков в четырех матчах, занимают 9-е место в таблице. «Хетафе» с десятью баллами идет вторым, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» примет «Реал Мадрид» 24 октября, а перед этим 20 октября встретится с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

Хетафе – Барселона 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 56, пенальти Мата.
ХетафеСория, Оливера, Кабако, Суарес, Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Мольехо, 90), Джене, Мата (Унал, 71), Эрнандес (Тимор, 89).
БарселонаНето, Дест, Серджи Роберто (Пуч, 87), Лангле, Пике, де Йонг (Брэйтуэйт, 80), Бускетс, Педри (Коутиньо, 62), Дембеле (Фати, 62), Гризманн (Тринкау, 80), Месси.
Предупреждения:
Пике (24), Мата (27), Кабако (28), Серджи Роберто (41), Ньом (73), Оливера (90), Дест (90).

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