😳«Барселона» впервые проиграла при Кумане и идет 9-й. Дальше – матч с «Реалом»

«Барселона» в гостях проиграла «Хетафе» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча. Единственный гол с пенальти забил форвард Хайме Мата на 56-й минуте.
Это первое поражение каталонцев при тренере Роналде Кумане.
57-летний нидерландский специалист стартовал в Ла Лиге с двух побед с общим счетом 7:0, затем его команда впервые пропустила и потеряла очки в игре с «Севильей» (1:1).
Сине-гранатовые, набрав 7 очков в четырех матчах, занимают 9-е место в таблице. «Хетафе» с десятью баллами идет вторым, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям.
В следующем туре Ла Лиги «Барселона» примет «Реал Мадрид» 24 октября, а перед этим 20 октября встретится с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.
- Дата проведения
- 17 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Гол:
- 1:0 – 56, пенальти Мата.
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Хетафе –
Сория, Оливера, Кабако, Суарес, Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Мольехо, 90), Джене, Мата (Унал, 71), Эрнандес (Тимор, 89).
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Барселона –
Нето, Дест, Серджи Роберто (Пуч, 87), Лангле, Пике, де Йонг (Брэйтуэйт, 80), Бускетс, Педри (Коутиньо, 62), Дембеле (Фати, 62), Гризманн (Тринкау, 80), Месси.