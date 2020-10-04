Ван Дейк может пропустить остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки (beIN Sports)

Защитник Вирджил ван Дейк получил травму ноги в матче с (2:2) в 5-м туре АПЛ.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на beIn Sports, поступает информация, что подкат вратаря «ирисок» против ван Дейка привел к разрыву крестообразной связки у защитника.

В таком случае игрок сборной Нидерландов рискует пропустить остаток сезона, поскольку восстановление потребует 7-8 месяцев.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 5 матчей в и забил 1 гол. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ван Дейк попал под дикий подкат Пикфорда и сломался. Но это не фол (по мнению судьи) из-за офсайда