«Зенит» идет первым в РПЛ после 11 туров. У «Спартака» тоже 24 очка, но хуже разница мячей

Состоялась часть матчей 11-го тура чемпионата России.

«Спартак» был сильнее «Химок» (3:2), а обыграл «Сочи» (3:1).

В турнирной таблице петербургский клуб занимает первое место, набрав 24 очка.

У столько же баллов, но красно-белые уступают по дополнительным показателям – у них хуже разница мячей.

Приоритетным показателем в определении места в случае равенства очков являются результаты игр между собой.

«Зенит» и «Спартак» в первом круге сыграли вничью 1:1. А поскольку у них равное количество побед, учитывается разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах.