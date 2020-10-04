«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2). Судья отменил гол Хендерсона на 92-й минуте после ВАР

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5-й тур АПЛ открылся мерсисайдским дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» (2:2) на «Гудисон Парк».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ливерпуль» дважды вел в счете, но хозяева оба раза сравнивали благодаря голам Майкла Кина и Доминика Кэлверт-Льюина. На 90-й минуте красную карточку получил форвард «ирисок» Ришарлисон за подкат против Тиаго.

На 92-й минуте судья Майкл Оливер после консультации с ВАР отменил гол Джордана Хендерсона.

Эвертон – Ливерпуль 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
17 октября, 14.30, «Гудисон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Мане, 1:1 – 19 Кин, 1:2 – 72 Салах, 2:2 – 81 Кэлверт-Льюин.
ЭвертонПикфорд, Динь, Мина, Коулмэн (Годфри, 31), Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 72), Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
ЛиверпульАдриан, ван Дейк (Гомес, 11), Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо (Вейналдум, 90), Хендерсон, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 78).
Предупреждения:
Хамес (45), Мане (67), Андре Гомеш (69), Фабиньо (84), Аллан (84).
Удаление:
Ришарлисон (90).

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