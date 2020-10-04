«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2). Судья отменил гол Хендерсона на 92-й минуте после ВАР

5-й тур АПЛ открылся мерсисайдским дерби между и (2:2) на «Гудисон Парк».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ливерпуль» дважды вел в счете, но хозяева оба раза сравнивали благодаря голам Майкла Кина и Доминика Кэлверт-Льюина. На 90-й минуте красную карточку получил форвард «ирисок» Ришарлисон за подкат против Тиаго.

На 92-й минуте судья Майкл Оливер после консультации с ВАР отменил гол Джордана Хендерсона.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ