«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2). Судья отменил гол Хендерсона на 92-й минуте после ВАР

5-й тур АПЛ открылся мерсисайдским дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» (2:2) на «Гудисон Парк».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ливерпуль» дважды вел в счете, но хозяева оба раза сравнивали благодаря голам Майкла Кина и Доминика Кэлверт-Льюина. На 90-й минуте красную карточку получил форвард «ирисок» Ришарлисон за подкат против Тиаго.
На 92-й минуте судья Майкл Оливер после консультации с ВАР отменил гол Джордана Хендерсона.
- Дата проведения
- 17 октября, 14.30, «Гудисон Парк»
- Голы:
- 0:1 – 3 Мане, 1:1 – 19 Кин, 1:2 – 72 Салах, 2:2 – 81 Кэлверт-Льюин.
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Эвертон –
Пикфорд, Динь, Мина, Коулмэн (Годфри, 31), Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 72), Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
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Ливерпуль –
Адриан, ван Дейк (Гомес, 11), Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо (Вейналдум, 90), Хендерсон, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 78).
- Предупреждения:
- Хамес (45), Мане (67), Андре Гомеш (69), Фабиньо (84), Аллан (84).
- Удаление:
- Ришарлисон (90).