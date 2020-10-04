Мурад Мусаев: «Зачем столько матчей сборных? Какой организм выдержит? Нельзя играть трижды подряд»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

«Чудес не бывает. То, что мы увидели в первом тайме, мы и ожидали увидеть.

Во втором тайме понимали, что у нас есть ресурсы. Игроки основы вышли со скамейки и усилили. Рад такой победе.

Не могут люди играть три игры подряд. Зачем столько матчей сборных? Какой организм выдержит?» – задался Мусаев вопросом в эфире канала «Матч Премьер».

«Краснодар» победил «Рубин» (3:1) благодаря голам Кабелла, Ольссона и Берга

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