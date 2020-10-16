Василий Ломаченко: «Я не согласен с решением судей. Думал, что я выиграл»

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко не считает себя проигравшим в бою против нового чемпиона WBA, WBO, IBF в легком весе .

«Не знаю, мне показалось, что первая половина боя была равной. Возможно, где-то он выигрывал на один-два раунда больше, но во второй половине я включился.

Считаю, что вторую половину боя я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей.

Я думал, что я выиграл, но результат есть результат. Я поговорю со своим промоутером, менеджером и примем решение», – заявил Ломаченко.

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