Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал спорный эпизод матча 6-го тура Ла Лиги между «блауграной» и «Хетафе» (0:1).
В конце первого тайма защитник «Хетафе» Аллан Ньом локтем попал в лицо форварду «Барселоны» Лионелю Месси, однако не был ни удален, ни предупрежден за нарушение главным арбитром Сесаром Сото Градо.
«Удар локтем в Месси! Это тянуло на красную карточку, но не было даже желтой! Наверное, арбитр злится из-за того, что «Реал» проиграл.
Предстоит еще много работы», – написал Лапорта.
😳«Барселона» впервые проиграла при Кумане и идет 9-й. Дальше – матч с «Реалом»