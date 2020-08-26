Лапорта о фоле Ньома на Месси: «Тянул на красную карточку, но не было даже желтой. Наверное, судья зол из-за проигрыша «Реала»

Теги Барселона Хетафе Лионель Месси Ла Лига судьи Жоан Лапорта Аллан Ньом Сесар Сото Градо Футбол

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал спорный эпизод матча 6-го тура Ла Лиги между «блауграной» и «Хетафе» (0:1).

В конце первого тайма защитник «Хетафе» Аллан Ньом локтем попал в лицо форварду «Барселоны» Лионелю Месси, однако не был ни удален, ни предупрежден за нарушение главным арбитром Сесаром Сото Градо.

«Удар локтем в Месси! Это тянуло на красную карточку, но не было даже желтой! Наверное, арбитр злится из-за того, что «Реал» проиграл.

Предстоит еще много работы», – написал Лапорта.

😳«Барселона» впервые проиграла при Кумане и идет 9-й. Дальше – матч с «Реалом»

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