Бывший президент «Барселоны» прокомментировал спорный эпизод матча 6-го тура между «блауграной» и (0:1).

В конце первого тайма защитник «Хетафе» локтем попал в лицо форварду «Барселоны» Лионелю Месси, однако не был ни удален, ни предупрежден за нарушение главным арбитром Сесаром Сото Градо.

«Удар локтем в Месси! Это тянуло на красную карточку, но не было даже желтой! Наверное, арбитр злится из-за того, что «Реал» проиграл.

Предстоит еще много работы», – написал Лапорта.

😳«Барселона» впервые проиграла при Кумане и идет 9-й. Дальше – матч с «Реалом»