«Ювентус» потерял очки второй раз в сезоне, сыграв вничью с «Кротоне» (1:1)

Теги Ювентус серия А Италия Sports.ru Кротоне Федерико Кьеза Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Кротоне» в 4-м туре Серии А (1:1). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором тайме туринцы остались вдесятером после удаления дебютанта Федерико Кьезы.

Команда Андреа Пирло потеряла очки второй раз в сезоне, также поделив очки с «Ромой» во 2-м туре (2:2).

«Юве» в стартовой игре чемпионата обыграл «Сампдорию» (3:0), а в матче 3-го тура с «Наполи» «бьянконери» была присуждена техническая победа из-за неявки соперника.

Кротоне – Ювентус 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
17 октября, 21.45, «Эцио Шида»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12, пенальти Нванкво, 1:1 – 21 Мората.
КротонеКордац, Педру Перейра (Рисполи, 73), Магальян, Луперто (Големич, 83), Марроне, Реца, Молина (Петриччоне, 87), Чигарини, Вулич (Силигарди, 74), Нванкво, Жуниор Мессиас.
ЮвентусБуффон, Бонуччи, Данило, Демирал, Фработта, Бентанкур, Артур (Рабьо, 70), Кьеза, Кулусевски (Бернардески, 70), Портанова (Куадрадо, 56), Мората.
Предупреждения:
Бонуччи (11), Чигарини (14), Портанова (37), Кулусевски (45), Реца (67), Магальян (84).
Удаление:
Кьеза (60).

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