«Ювентус» потерял очки второй раз в сезоне, сыграв вничью с «Кротоне» (1:1)

«Ювентус» сыграл вничью с «Кротоне» в 4-м туре Серии А (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором тайме туринцы остались вдесятером после удаления дебютанта Федерико Кьезы.
Команда Андреа Пирло потеряла очки второй раз в сезоне, также поделив очки с «Ромой» во 2-м туре (2:2).
«Юве» в стартовой игре чемпионата обыграл «Сампдорию» (3:0), а в матче 3-го тура с «Наполи» «бьянконери» была присуждена техническая победа из-за неявки соперника.
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Эцио Шида»
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Кротоне –
Кордац, Педру Перейра (Рисполи, 73), Магальян, Луперто (Големич, 83), Марроне, Реца, Молина (Петриччоне, 87), Чигарини, Вулич (Силигарди, 74), Нванкво, Жуниор Мессиас.
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Ювентус –
Буффон, Бонуччи, Данило, Демирал, Фработта, Бентанкур, Артур (Рабьо, 70), Кьеза, Кулусевски (Бернардески, 70), Портанова (Куадрадо, 56), Мората.
- Предупреждения:
- Бонуччи (11), Чигарини (14), Портанова (37), Кулусевски (45), Реца (67), Магальян (84).
- Удаление:
- Кьеза (60).