«Ювентус» потерял очки второй раз в сезоне, сыграв вничью с «Кротоне» (1:1)

«Ювентус» сыграл вничью с «Кротоне» в 4-м туре Серии А (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором тайме туринцы остались вдесятером после удаления дебютанта Федерико Кьезы.

Команда Андреа Пирло потеряла очки второй раз в сезоне, также поделив очки с «Ромой» во 2-м туре (2:2).

«Юве» в стартовой игре чемпионата обыграл «Сампдорию» (3:0), а в матче 3-го тура с «Наполи» «бьянконери» была присуждена техническая победа из-за неявки соперника.

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