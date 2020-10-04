«Наполи» уничтожил «Аталанту» (4:1). Миранчук провел матч в запасе

В 4-м туре Серии А «Наполи» разгромил «Аталанту» (4:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российский новичок бергамасков Алексей Миранчук провел игру в запасе.
- Дата проведения
- 17 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Бакайоко (Малькюи, 75), Фабиан Руис (Демме, 83), Политано (Гулям, 61), Лосано, Осимхен (Петанья, 83), Мертенс (Лоботка, 75).
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Аталанта –
Спортьелло, Гозенс (Муриэль, 81), Паломино (Мохика, 46), Толои, Депаоли, Иличич (Малиновский, 63), де Рон, Гомес (Ламмерс, 55), Пашалич, Ромеро, Сапата (Гимшити, 46).