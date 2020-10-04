«Наполи» уничтожил «Аталанту» (4:1). Миранчук провел матч в запасе

Теги Аталанта серия А Италия Наполи Sports.ru Алексей Миранчук Футбол

В 4-м туре Серии А «Наполи» разгромил «Аталанту» (4:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский новичок бергамасков Алексей Миранчук провел игру в запасе.

Наполи – Аталанта 4:1 (4:0, 0:1)
Дата проведения
17 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Лосано, 2:0 – 27 Лосано, 3:0 – 30 Политано, 4:0 – 43 Осимхен, 4:1 – 69 Ламмерс.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Бакайоко (Малькюи, 75), Фабиан Руис (Демме, 83), Политано (Гулям, 61), Лосано, Осимхен (Петанья, 83), Мертенс (Лоботка, 75).
АталантаСпортьелло, Гозенс (Муриэль, 81), Паломино (Мохика, 46), Толои, Депаоли, Иличич (Малиновский, 63), де Рон, Гомес (Ламмерс, 55), Пашалич, Ромеро, Сапата (Гимшити, 46).
Предупреждения:
Толои (38), Гозенс (45), Лосано (79), Гимшити (81).

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