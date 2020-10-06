Министр спорта Италии о Роналду: «Скандальная слава и мастерство не дают права быть высокомерным и врать»

Министр спорта Италии Винценцо Спадафора жестко высказался в адрес нападающего «Ювентуса» .

Футболист, заразившийся коронавирусом, прилетел в Турин из Португалии, чтобы проходить карантин в Италии. Спадафора заявил, что это может быть нарушением протокола. Роналду опроверг его слова, назвав их «ложью».

«Скандальная слава и мастерство некоторых игроков не дают им права быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать.

С другой стороны, чем больше ты знаешь, тем сильнее должно быть чувство ответственности, чтобы думать прежде чем сказать что-то и подавать хороший пример.

У меня нет намерения бесконечно обсуждать этот вопрос. Я подтверждаю то, что сказал вчера по поводу ухода из отеля некоторых игроков , основываясь на сообщениях, которые клуб отправлял в местные здравоохранительные органы.

Я не буду вмешиваться. Еще раз по этой теме – желаю быстрого выздоровления всем причастным», – сказал Спадафора.