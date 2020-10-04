Тренер «Сочи»: «Игры в поддавки не было. «Зенит» обыгрывает много команд – все поддаются?»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Проигрывать всегда обидно, комментировать что-то на горячую голову тяжело. Нас наказали за наши ошибки, больше добавить нечего.

– Что скажете тем, кто будет говорить об игре в поддавки?

– Вы знаете, чтобы говорить, нужно было посмотреть игру. Сегодня было видно, что поддавков не было. Мы хотели победить, проигрывая 0:2, пытались отыграться, забили. Дальше в завершающей стадии чего-то не хватало. «Зенит» обыгрывает очень много команд – все с ними играют в поддавки?

– Каким был план на игру?

– Планировали высоко прессинговать, потому что знали сильные стороны «Зенита», пытались их нивелировать. В первом тайме игра не получилась. Во втором тайме провели замены, изначальный план сработал. Просто не получилось забить больше.

– Почему был низкий темп игры? У «Зенита» много игроков уезжали в сборные.

– Сколько игроков в старте «Зенита» играли за сборную? Барриос, Караваев, Кузяев, Караваев последнюю игру не играли. У нас Мевля и Нобоа тоже вызывались в сборные.

Не сказал бы, что «Зенит» был в худшем состоянии, в первом тайме они двигались лучше.

– Что именно не получилось в прессинге?

– Где-то неправильно сыграли центральные защитники, было много свободного пространства. За счет этого «Зенит» выходил и проводил атаки. Во втором тайме разобрались, прессинг был уже намного лучше, – сказал Фоменко.

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