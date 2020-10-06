«Динамо» арендовало защитника Варелу у «Копенгагена»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Дания Копенгаген трансферы Динамо Москва Гильермо Варела Футбол

Защитник «Копенгагена» Гильермо Варела перешел в «Динамо».

Московский клуб арендовал 27-летнего игрока до конца сезона-2020/21.

Сообщалось, что в соглашении об аренде уругвайца будет прописано право выкупа за 1,4 млн евро.

Ранее Варела выступал также за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед», вторую команду мадридского «Реала» и «Пеньяроль», воспитанником которого он является.

Статистику игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья