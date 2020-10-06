«Динамо» арендовало защитника Варелу у «Копенгагена»

Защитник «Копенгагена» Гильермо Варела перешел в «Динамо».
Московский клуб арендовал 27-летнего игрока до конца сезона-2020/21.
Сообщалось, что в соглашении об аренде уругвайца будет прописано право выкупа за 1,4 млн евро.
Ранее Варела выступал также за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед», вторую команду мадридского «Реала» и «Пеньяроль», воспитанником которого он является.
Статистику игрока можно найти здесь.
⚡️ «Динамо» арендовало Гильермо Варелу— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 17, 2020
Футбольные клубы «Динамо» и «Копенгаген» договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.
🤝 Мы приветствуем Гильермо Варелу в «Динамо» и желаем ему успехов в составе бело-голубых!
Подробнее: https://t.co/zjuPypvIdy pic.twitter.com/HHzafTM78D