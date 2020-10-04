«Челси» потерял очки с «Саутгемптоном» (3:3), пропустив на 92-й минуте

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В 5-м туре АПЛ «Челси» поделил очки с «Саутгемптоном» (3:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» повел 2:0 после дубля Тимо Вернера, однако гости сумели сравнять счет. Лондонцы вновь вышли вперед на 59-й минуте, когда Кай Хавертц забил после передачи Вернера. На 92-й минуте «Саутгемптон» вновь сравнял счет благодаря голу Янника Вестергора, который подставил голову после удара Тео Уолкотта.

Интересно отметить, что матч 3-го тура между «Челси» и «Вест Бромвичем» также завершился со счетом 3:3. 

Челси – Саутгемптон 3:3 (2:1, 1:2)
Дата проведения
17 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Вернер, 2:0 – 28 Вернер, 2:1 – 43 Ингз, 2:2 – 57 Адамс, 3:2 – 59 Хавертц, 3:3 – 90 Вестергор.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Чилуэлл, Кристенсен, Пулишич (Джеймс, 87), Канте, Маунт (Зиеш, 72), Жоржиньо, Хавертц, Вернер (Абрахам, 90).
СаутгемптонМаккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Редмонд (Телла, 77), Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 87), Уолкотт, Адамс (Лонг, 86), Ингз.
Предупреждения:
Чилуэлл (48), Ромеу (84).

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