«Челси» потерял очки с «Саутгемптоном» (3:3), пропустив на 92-й минуте

В 5-м туре АПЛ поделил очки с (3:3).

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«Челси» повел 2:0 после дубля Тимо Вернера, однако гости сумели сравнять счет. Лондонцы вновь вышли вперед на 59-й минуте, когда Кай Хавертц забил после передачи Вернера. На 92-й минуте «Саутгемптон» вновь сравнял счет благодаря голу Янника Вестергора, который подставил голову после удара Тео Уолкотта.

Интересно отметить, что матч 3-го тура между «Челси» и «Вест Бромвичем» также завершился со счетом 3:3.

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