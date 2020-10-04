🔴⚫️Дубль Златана принес «Милану» победу над «Интером» (2:1) в дерби

В 4-м туре Серии А «Интер» дома проиграл «Милану» (1:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победу «россонери» в миланском дерби принес дубль форварда Златана Ибрагимовича. 39-летний швед провел первый матч после того, как переболел коронавирусом.
За «Интер» гол забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 13 Ибрагимович, 0:2 – 16 Ибрагимович, 1:2 – 29 Лукаку.
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Интер –
Ханданович, де Врей, Коларов, Д`Амброзио, Хакими, Брозович (Эриксен, 68), Видаль (Санчес, 83), Перишич, Барелла, Лукаку, Мартинес.
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Милан –
Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Калабрия, Беннасер, Салемакерс (Кастильехо, 63), Чалханоглу, Кессиэ (Тонали, 87), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 62).