🔴⚫️Дубль Златана принес «Милану» победу над «Интером» (2:1) в дерби

В 4-м туре Серии А «Интер» дома проиграл «Милану» (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победу «россонери» в миланском дерби принес дубль форварда Златана Ибрагимовича. 39-летний швед провел первый матч после того, как переболел коронавирусом.

За «Интер» гол забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

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