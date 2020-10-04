Ван Дейк заменен в первом тайме после столкновения с вратарем «Эвертона» Пикфордом

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил травму в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1, первый тайм).

На 6-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил ван Дейка в штрафной, ударив защитника по ногам.

Судья Майкл Оливер не стал оценивать момент на предмет назначения пенальти, так как ВАР определил, что ван Дейк находился в офсайде.

Игрок сборной Нидерландов пытался продолжить матч, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел Джо Гомес.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции BT Sport

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