Ван Дейк заменен в первом тайме после столкновения с вратарем «Эвертона» Пикфордом

Защитник Вирджил ван Дейк получил травму в матче 5-го тура с «Эвертоном» (1:1, первый тайм).

На 6-й минуте вратарь сбил ван Дейка в штрафной, ударив защитника по ногам.

Судья Майкл Оливер не стал оценивать момент на предмет назначения пенальти, так как ВАР определил, что ван Дейк находился в офсайде.

Игрок сборной Нидерландов пытался продолжить матч, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел .

Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции BT Sport