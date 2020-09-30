Дзюба остался в запасе на матч с «Сочи» из-за накопившейся усталости

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против «Сочи».
В него не попали капитан сине-бело-голубых Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. Такое решение было принято после оценки физического состояния футболистов.
Тренерский и медицинский штаб «Зенита» решили поберечь Дзюбу из-за накопившейся у него усталости и с первых минут игры с «Сочи» оставить его в запасе. В такой же ситуации находится и Оздоев.
Матч между «Зенитом» и «Сочи» начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за его ходом можно будет по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.