Дзюба остался в запасе на матч с «Сочи» из-за накопившейся усталости

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 11-го тура против «Сочи».

В него не попали капитан сине-бело-голубых и полузащитник . Такое решение было принято после оценки физического состояния футболистов.

Тренерский и медицинский штаб решили поберечь Дзюбу из-за накопившейся у него усталости и с первых минут игры с оставить его в запасе. В такой же ситуации находится и Оздоев.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за его ходом можно будет по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.