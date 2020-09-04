Россия проиграла Швеции, Соболев забил в дебютном матче, Медведева снялась с Кубка, «Спартаку» нужен Виктор Мозес и другие новости утра

1. Сборная России проиграла Швеции в контрольном матче (1:2). Смотрелись неплохо, но в первом тайме ошибся на выходе Сослан Джанаев, а после перерыва шведам помог рикошет. Один мяч в концовке отыграл дебютант Александр Соболев, которого после игры поздравили «Спартак» и Артем Дзюба. Впервые за национальную команду также сыграл Андрей Мостовой. Черчесов остался доволен обоими новичками, а вот результат тренера расстроил.

2. Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России из-за травмы спины. Фигуристка пройдет обследование в клинике спинальной нейрохирургии. По словам Жени, дают знать о себе старые проблемы.

3. Суд по делу «Спартака» состоится 12 октября. В худшем случае команде запретят тренировки и участие в соревнованиях, но, скорее всего, будет только штраф. Есть мнение, что к «Спартаку» относятся предвзято, не обращая внимания на нарушения других. Клуб ищет человека, показавшего баннер с руной на матче с «Зенитом».

4. Все эти разговоры не отвлекают «Спартак» от работы на рынке. Красно-белым интересен правый защитник сборной Сенегала Юссуф Сабали. В Испании пишут, что клуб подпишет Кико Фемению из «Уотфорда», но больше всего воодушевил болельщиков инсайд о Викторе Мозесе, которого «Спартак» хочет арендовать у «Челси» с правом выкупа за 10 млн евро.

5. Определились 8 финалистов плей-офф квалификации чемпионата Европы. Грузия поспорит за путевку на Евро с Северной Македонией, Сербия сыграет с Шотландией. Все пары – здесь.

6. «Ролан Гаррос». 19-летняя Ига Швентек разгромила Надю Подорошку и вышла в финал, где сыграет с Софией Кенин, которая выбила Петру Квитову.

7. В КХЛ «Спартак» уступил «Локомотиву», потерпев третье поражение подряд. Не помогло даже присутствие Артемия Панарина и Алисы Знарок на трибуне. Остальные результаты дня смотрите здесь.

8. «Даллас» объявил, что Антон Худобин выйдет на рынок свободных агентов. Сам вратарь ждет действий от клуба. «Коламбус» выкупит три года контракта Веннберга с зарплатой 4,9 млн долларов. «Нью-Джерси» выкупит контракт Шнайдера с зарплатой 6 млн долларов.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Уильямс объявил о завершении карьеры.

9. В дом Криштиану Роналду проник вор. Он украл футболку «Ювентуса» с автографом.

10. Уткин поспорил с Радимовым – войдет ли «Спартак» в топ-3 по итогам сезона. Проигравшего ждет суровое наказание.

11. Конор принял предложение UFC провести бой с Порье, но выдвинул свои условия.

12. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассматривает возможность отставки до референдума.

13. Алексей Миранчук начал тренироваться в общей группе «Аталанты».

14. Как вам предложение Арсена Венгера вводить мяч ногой после аута на своей половине и разрешить подачи угловых с выходом мяча за линию поля?

15. Француз Арно Демар одержал победу на 6-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».

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