Форвард «Спартака» Александр Соболев забил в дебютном матче за сборную России.
Нападающий сократил отставание в счете на 91-й минуте товарищеского матча против Швеции (1:2), забив головой после подачи Дениса Черышева.
23-летний игрок появился на поле во второй половине матча, заменив в перерыве Артема Дзюбу.
Для Соболева этот матч стал дебютным за национальную команду. Он вызывался в сборную на матчи квалификации Евро-2020 и Лиги наций, но не выходил на поле.
Напомним, в августе главный тренер сборной Станислав Черчесов отмечал, что между Соболевым и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой есть неприязнь. Затем нападающий «Спартака» созвонился с игроком петербургского клуба и уладил вопрос.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры между Россией и Швецией.
Соболев потушил конфликт с Дзюбой, хотя созвонился с ним не сразу. А еще испугался ехать в Серию А и сказал, как Кокорина изменила тюрьма
Соболев забил в первом же матче за сборную 💪— Матч ТВ (@MatchTV) October 8, 2020
Боролся за мяч до последних секунд и посвятил гол маме 🙏https://t.co/ZNABG7ZZSM pic.twitter.com/NKw5EP0xK4