Соболев забил в дебютном матче за сборную России

Форвард забил в дебютном матче за сборную России.

Нападающий сократил отставание в счете на 91-й минуте товарищеского матча против (1:2), забив головой после подачи Дениса Черышева.

23-летний игрок появился на поле во второй половине матча, заменив в перерыве Артема Дзюбу.

Для Соболева этот матч стал дебютным за национальную команду. Он вызывался в сборную на матчи квалификации Евро-2020 и Лиги наций, но не выходил на поле.

Напомним, в августе главный тренер сборной Станислав Черчесов отмечал, что между Соболевым и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой есть неприязнь. Затем нападающий «Спартака» созвонился с игроком петербургского клуба и уладил вопрос.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры между Россией и Швецией.

Соболев потушил конфликт с Дзюбой, хотя созвонился с ним не сразу. А еще испугался ехать в Серию А и сказал, как Кокорина изменила тюрьма