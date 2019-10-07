Вратарь «Далласа» Худобин выйдет на рынок свободных агентов

Голкипер «Далласа» Антон Худобин будет рассматривать предложения других клубов
Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл сообщил, что россиянин выйдет на рынок свободных агентов, который откроется 9 октября.
Ранее сообщалось, что «Даллас» хотел бы сохранить Худобина в команде.
По действующему контракту 34-летний голкипер зарабатывал 2,5 миллиона долларов за сезон.
В прошедшем сезоне НХЛ Худобин провел за «Даллас» 30 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 93% бросков. В плей-офф он сыграл 25 игр, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,7% бросков.
Худобин – неожиданный герой плей-офф: похож на Томаса и Бродера, мощно катается и делает красивые сэйвы