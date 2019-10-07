Вратарь «Далласа» Худобин выйдет на рынок свободных агентов

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Голкипер «Далласа» Антон Худобин будет рассматривать предложения других клубов

Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл сообщил, что россиянин выйдет на рынок свободных агентов, который откроется 9 октября.

Ранее сообщалось, что «Даллас» хотел бы сохранить Худобина в команде.

По действующему контракту 34-летний голкипер зарабатывал 2,5 миллиона долларов за сезон.

В прошедшем сезоне НХЛ Худобин провел за «Даллас» 30 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 93% бросков. В плей-офф он сыграл 25 игр, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,7% бросков.

Худобин – неожиданный герой плей-офф: похож на Томаса и Бродера, мощно катается и делает красивые сэйвы

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