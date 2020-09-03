Суд по делу «Спартака» состоится 12 октября. «Открытие Арену» могут закрыть на 90 суток

Стала известна дата заседания Тушинского районного суда по делу о наказании московского «Спартака» по итогам матча 10-го тура против (1:1).

Сегодня, 8 октября, дело было зарегистрировано, а судебное заседание назначено на 12 октября, оно начнется в 14:30 по московскому времени.

В своем заявлении Роспотребнадзор указал, что «Спартак» не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах.

Также отмечалось, что на стадионе находилось более 20,7 тысяч болельщиков (максимальная вместимость арены – 45 тысяч зрителей).

Ранее сообщалось, что ввиду нарушения «Открытие Арену» могут закрыть для фанатов на 90 суток.

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