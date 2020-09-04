Вирджил ван Дейк: «Невероятно, что расизм все еще существует. Жизнь слишком коротка, чтобы быть расистом»

Защитник Вирджил ван Дейк высказался свое мнение о проблеме расизма.

«Ситуация должна измениться. Мне кажется, что единственный способ для этого – образование. Нужно учить детей с раннего возраста.

Никто не рождается расистом. Родители, семья учат тебя этому. Нужно обучать детей в школах, говорить об этом.

Для меня невероятно, что расизм все еще существует. Этого просто не должно быть.

Я считаю, что жизнь может быть очень простой. Суть жизни – любовь, хорошее отношение к окружающим и то, что ты занимаешься своими делами.

Нужно наслаждаться жизнью. Жизнь слишком коротка, чтобы быть расистом», – сказал ван Дейк в подкасте No Passion No Point.