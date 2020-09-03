Венгер предложил вводить мяч ногой после аута на своей половине и разрешить подачи угловых с выходом мяча за линию поля

Бывший главный тренер «Арсенала», глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить несколько футбольных правил.
«Мы рассматриваем некоторые вещи. Можно разрешить угловые, при подаче которых мяч уходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые голевые возможности.
Также можно добавить возможность быстро разыграть штрафной в одиночку.
Также я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды 9 игроков, а у соперника 10.
По статистике, в 8 из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно дать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля», – предложил француз.
Ранее Венгер предлагал изменить правило офсайда и отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков.
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