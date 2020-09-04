Ошибка Джанаева на выходе привела к голу Исака в ворота сборной России

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Сборная Швеции обыгрывает Россию (1:0, перерыв) в товарищеском матче.

На 21-й минуте игры счет открыл нападающий шведов Александер Исак, замкнувший навес хавбека Себастьяна Ларссона.

В этом эпизоде вратарь сборной России Сослан Джанаев ошибся на выходе, не успев сыграть в мяч до удара.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Швеции.

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