Ошибка Джанаева на выходе привела к голу Исака в ворота сборной России

обыгрывает Россию (1:0, перерыв) в товарищеском матче.

На 21-й минуте игры счет открыл нападающий шведов , замкнувший навес хавбека .

В этом эпизоде вратарь сборной России Сослан Джанаев ошибся на выходе, не успев сыграть в мяч до удара.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Швеции.