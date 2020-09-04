Ошибка Джанаева на выходе привела к голу Исака в ворота сборной России

Сборная Швеции обыгрывает Россию (1:0, перерыв) в товарищеском матче.
На 21-й минуте игры счет открыл нападающий шведов Александер Исак, замкнувший навес хавбека Себастьяна Ларссона.
В этом эпизоде вратарь сборной России Сослан Джанаев ошибся на выходе, не успев сыграть в мяч до удара.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Швеции.
⚽ Пока что единственный гол в матче. Джанаев ошибся на выходе https://t.co/ICtecyFx0K pic.twitter.com/kOMNpdIK6a— Матч ТВ (@MatchTV) October 8, 2020