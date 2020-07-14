В дом Роналду проник вор. Он украл футболку «Ювентуса» с автографом

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Вчера утром неизвестный проник в дом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который находится на Мадейре.

Как сообщает Diário de Noticías Madeira, вор попал в дом, когда один из сотрудников открыл дверь гаража. Он находился там не очень долго и украл игровую футболку «Ювентуса» с автографом (она оценивается примерно в 200 евро), а также несколько мелких предметов.

В момент происшествия футболист находился в расположении сборной Португалии, а его девушка Джорджина Родригес участвовала в неделе моды, которая проходит в Париже.

Роналду приобрел два последних этажа в семиэтажном здании в 2015 году. В его доме есть два бассейна, джакузи и футбольное поле, а из окон открывается вид на море.

Фото: Diário de Noticías Madeira

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