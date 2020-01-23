«Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 млн евро (Вячеслав Короткин)

«Спартак» может подписать полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус ранее сообщил, что московский клуб оформляет трансфер 29-летнего нигерийца.
Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин подтверждает, что «Спартак» рассматривает вариант с приглашением хавбека.
«Как мне говорят, речь может идти об аренде до конца сезона-2020/21 с правом выкупа за 10 млн евро», – написал Корткин в телеграм-канале.
Права на Мозеса принадлежат «Челси». Прошлый сезон он провел в «Интере» в аренде.