«Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 млн евро (Вячеслав Короткин)

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«Спартак» может подписать полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус ранее сообщил, что московский клуб оформляет трансфер 29-летнего нигерийца.

Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин подтверждает, что «Спартак» рассматривает вариант с приглашением хавбека.

«Как мне говорят, речь может идти об аренде до конца сезона-2020/21 с правом выкупа за 10 млн евро», – написал Корткин в телеграм-канале.

Права на Мозеса принадлежат «Челси». Прошлый сезон он провел в «Интере» в аренде.

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